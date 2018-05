Microsoft : la manette adaptative Xbox pour les handicapés !

Depuis des années, Microsoft s’était lancé dans un projet pour faciliter l’accès au jeux vidéo aux personnes en situation d’handicap. Ce projet est en train de se concrétiser avec la manette Adaptative Xbox qui sera proposée au grand public d’ici la fin d’année. Cette innovation va permettre à des milliers de personnes handicapées de pouvoir s’amuser et prendre du plaisir comme tout le monde.

Jouer à des jeux vidéo peut paraître banal pour la plupart des gens mais une personne en situation de handicap peut voir ses facultés limitées. Microsoft en a fait son cheval de bataille et a inventé la manette Adaptative Xbox.

Microsoft invente la manette Xbox pour les personnes en situation de handicap !

Jouer aux jeux vidéo est une chose naturelle pour le commun des gens, on y joue depuis notre plus jeune âge. Mais une partie de la population ne peut pas vivre ce plaisir pleinement. Ce sont les personnes en situation de handicap qui connaissent de réelles difficultés à utiliser les manettes des consoles comme la PS4 de Sony ou encore la console de Microsoft.

Cette partie de la population n’a pas été oubliée. Microsoft cherche à développer depuis des années un dispositif pour faciliter l’accès à ses consoles aux handicapées. On apprend que leurs recherches en collaboration avec des organisations spécialisées dans le handicap et des joueurs à mobilité réduite portent leurs fruits. En effet une manette appelée Adaptative Xbox va être commercialisé en fin d’année.

Il s’agit d’une plateforme qui peut être programmée afin de s’adapter au plus grand nombre de personnes en situation de handicap et à laquelle on peut aussi attacher des accessoires supplémentaires. Il y aura deux boutons de grandes tailles auxquels il est possible d’attribuer n’importe quelle touche de la manette classique grâce à l’application Accessoires Xbox et 19 ports jack 3,5 mm à l’arrière du boitier afin d’y rattacher des joysticks ou des boutons supplémentaires. Elle est bien évidemment compatible avec la Xbox One et Windows 10.

La manette Adaptative Xbox sera présentée lors du prochain E3 au mois de juin prochain à Los Angeles par Microsoft. Son prix sera de 89,99 euros, sans accessoire.

